Vasvári Vivient valószínűleg szinte mindenki ismeri az országban, azt viszont csak kevesen tudják, hogy ő az egyik legnagyobb követőtáborral rendelkező hazai influenszer. Még belegondolni is elképesztő, de már több mint 1,1 millió követője van Instagramon – ez a teljesítmény pedig nemzetközi szinten is hatalmasnak számít.

A gyönyörű Vasvári Vivien tavaly házasodott össze a szerelmével, akivel már közös gyermekük is született. Úgy tűnik, hogy hatalmas a boldogság és a harmónia köztük, hiszen a csinos híresség most egy olyan szívfacsaró, megható posztban vallott szerelmet a férjének, hogy azt minden bizonnyal többen is megkönnyezték:

Azóta, hogy az életembe léptél, minden napom boldogabb és teljesebb. ❤️

Szeretlek téged minden apró részletedben, minden nevetésedben és minden pillanatban, amit együtt töltünk. ❤️

Vasvári Vivien posztja olyan érzelmes volt, hogy több sztár is reagált rá, ugyanis például Rubint Réka, Kárpáti Rebeka és Szögeczki Ágnes is hagyott a bejegyzésnél kommentben pár szívecskét.

Itt lehet megtekinteni Vasvári Vivien megható posztját:

-ripost.hu.