Újabb őrjítően szexi videót posztolt Opitz Barbi. Az aranytorkú énekesnő sosem volt szégyenlős a közösségi médiában, ezt pedig most is prezentálta. 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében, ugyanis egy olyan videót posztolt magáról hátulról felvéve, hogy követőinek figyelme egyszerűen nem tud másra irányulni, mint a fenekére. Barbi ugyanis egy tangás fürdőruhában nézelődött.

Ismét megvillantotta formás külsejét, sőt abban is biztosra ment, hogy mindenki lássa, hogy alsóbb idomai mennyire formásak. A videóban ugyanis pucsitva, guggoló állásból még fel is állt, ezzel megmutatva azt is, mit takar, vagy épp mit nem takar fürdőruhájának elseje.

Kerek idomokat villantott az énekesnő.

Forrás: Fotó: Opitz Barbi Instagram oldala

-az eredeti cikk elolvasható a borsonline.hu-n.