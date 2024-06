Opitz Barbi az utóbbi időszakban a kritikusok közkedvelt célpontja lett. Úgy tűnik, a fiatal lányt ez cseppet sem zavarja, mert folyamatosan ontja a közösségi médiába a tartalmakat. Köztük a TikTok-on előszeretettel oszt meg videókat, amikben olykor-olykor egy trendet lovagol meg. - olvasható a ripost.hu oldalon.

Nemrég egy újabb videót rakott ki a videómegosztóra, ahol éppen egy játszótéren szexizik. Barbi egy kék kockás feszülős dresszben ül a gyerekeknek szánt hintán, és tátogja a The Ronettes Be my baby című slágerét.

Opitz Barbit saját rajongói támadják be

Barbi egy időben kevésbé volt aktív a közösségi oldalain, manapság azonban ismét gyakran tesz közzé fotókat és videókat egyaránt, melyek többsége bizony igen forróra sikeredik. Nincs is ezzel semmi baj – gondolhatnánk, pár rajongó azonban egész másképp vélekedik a kommentszekcióban. A követők korábban az énekesnő sminktudásán köszörülték a nyelvüket.