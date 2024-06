Gáspár Evelin éveken át rengeteg munkát tett bele, hogy olyan formába kerülhessen, amelyet büszkén mutogathat. A 20-as éveire sikerült is elérnie a célját, mostanra az egyik legcsinosabb celeblánnyá vált Gáspár Győző idősebbik leánya. Evelinnek ráadásul az életmódváltással az önbizalma is megnőtt, és most már büszkén mer felvenni merészebb darabokat is, és nem takargatja magát bő ruhákban. Legújabb fotója még ezeken felül is megmutatja, hogy mennyire csinossá vált a fiatal tévés, ugyanis a kivágott felső résszel rendelkező ruha nem sok mindent takar el Evelin testéből.

Forrás: borsonline.hu