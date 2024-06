Legalábbis erről árulkodik a Serleg Albert posztja, aki Opitz Barbi és egy másik fiú fotóját osztotta meg pár kedves sor kíséretében - olvasható a Borson.

Serleg Albert és Opitz Barbi

Fotó: MW-archív

Opitz Barbi szerelmi élete újabb felvonáshoz érkezett, és ahogy az lenni szokott, drámából sem szűkölködik a történet. Ám még mielőtt belekezdünk a mesébe, kicsit beszéljünk az előzményekről is... A problémák akkor kezdődtek, mikor 2022 decemberében az énekesnő édesanyja azt állította, hogy Albert elrabolta a lányát. A dologból rendőrségi ügy lett, s bár Barbit gyorsan és sértetlenül megtalálták, a nagyobb gondok csak ezután jöttek. A szülők ugyanis nem nézték jó szemmel a fiatalok románcát. Először Barbi édesapja ment neki lánya választottjának, az interneten keresztül fenyegette meg a fiút, és nem túl szép jelzőkkel illette. Ez idő alatt persze hol szakítottak a fiatalok, hol éppen együtt voltak, de a botrány tovább fokozódott. A sztoriba ugyanis becsatlakozott a sonkádi énekesnő anyukája, aki szintén nem tolerálta Albertet, és a lakásukon látogatta meg őket, hogy ezt tudassa velük. A dolog őrült ordítozásba torkollott, majd előkerült egy kés, később pedig a rendőrség is. Ám ennek is ugyanaz lett a vége: együtt maradtak Barbiék...

A történet most ott tart, hogy elvileg szent a béke a fiatalok között. Legalábbis péntek hajnalig ez így volt. Aztán Albert kitett egy meglepő fotót, amin Barbi egy fiúval látható, s bár elsőre azt hinnénk, hogy a barátja van a képen, kiderült, hogy korántsem így van. A felvételen állítólag egy 16 éves sráccal szerepel Barbara, akinek az arcára még egy puszit is nyom.

Aki nem értené, ez valamelyik 16 éves kisfiú

– írta a képhez Albert, aki valószínűleg arra utalt ezzel, hogy barátnője megcsalhatta őt, ám mire ezt fel tudtuk volna fogni, már egy másik felvétel jött velünk szembe. Ez egy privát videó volt az énekesnőről, aki éppen sírt, és az alábbiakat mondta:

– Elérzékenyültem. Hiányzol nekem. Olyan rossz, mert attól félek, hogy nem szeretsz.

Ezek a szavak valószínűleg a barátjának szólnak, aki talán csak meg akarta leckéztetni a lányt, hogy ezeket a felvételeket publikálta róla. Tekintve, hogy azóta már el is tűntek ezek a fotók és videók. Mi viszont kíváncsiak voltunk, hogy mégis mi állhat a háttérben, hiszen nem ez az első alkalom, hogy ilyen posztoknak vagyunk a szemtanúi. Éppen ezért megkerestük a fiatalokat, ám egyikük sem vette fel a telefont, így csak a találgatás marad a rajongóknak, hogy mégis mi történhetett.

A felvétel egyébként felkerült a Redditre is, amit IDE kattintva tudsz megnézni!