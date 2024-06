Opitz Barbi nem csupán a szép hangjával tett szert a hatalmas népszerűségre. Jóllehet a tehetség kulcsfonotosságú, az is igaz, hogy a popszakmában nincs karrier imázs nélkül. Barbi imázsa pedig az, hogy elképesztően szexi, ezt pedig rendszeresen hangsúlyozza is. Gyakran pózol miniruhákban, amelyekből kilátszik a melle, a popsija, a hasa. Most éppen egy fehér szettben pucsít a hősök terén, ezzel pedig teljesen levette a rajongókat a lábáról, sőt sokakat felkavart. Néhány rajongó azonnal imádkozni kezdett:

Mi atyánk, ki vagy a Mennyekben - írták, míg mások azt fejezték ki, hogy őt szívesen bemutatnák az anyukájuknak, mint a kedvesüket.

Forrás: borsonline.hu