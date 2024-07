Opitz Barbi az elmúlt években magánélete miatt kerül a címlapokra. Serleg Alberttel való kapcsolata már-már szinte követhetetlen, hiszen mindig újabb fordulattal bővül a történetük. Volt már rendőrségi ügyük, de számtalanszor szakítottak, utána pedig kibékültek, ezt pedig a közösségi oldalukon is megosztották.

Legutóbb Barbi barátja osztott meg egy olyan fotót, ahol az énekesnő egy fiú mellett látható. Ezzel nem is lenne nagy probléma, hiszen barátok is lehetnének, azonban kifejtette, hogy az illető, akit még meg is puszilt az énekesnő, 16 éves. Nem sokkal Albert leleplezése után előkerült egy felvétel Barbiról, ahol sír, és a barátjának üzen:

"Elérzékenyültem. Hiányzol nekem.

Olyan rossz, mert attól félek, hogy nem szeretsz

- hallható a videón, ami arra enged következtetni, hogy Barbi megcsalta Albertet, amit a férfi már nem nézett el neki.

Kapcsolatukról azóta sem nyilatkoztak vagy posztoltak, azonban úgy tűnik, hogy Barbi túl tette magát az újabb drámán. Barátaival töltötte a napot egy gyógyfürdőben, és láthatóan élvezte, hogy mindenki megbámulta őt a falatnyi bikinijében.

A barátnője által megosztott kép alá a következőket írta:

Minket kemény szinten behajítottak a vízbe, két nagy bomba babát.

Jacuzzi, panoráma, luxus vacsi, bulimuli, palacsinta party - fűzte hozzá.

Forrás: Fotó: Opitz Barbi Instagram oldala

Követői szerint pszichológusra lenne szüksége

Opitz Barbinak egyre több botránya van, legutóbbi videója pedig még a követőit is kiakasztotta. Úgy gondolják, hogy az énekesnőnek minél előbb segítségre van szüksége:

Csóró, eleve egy diszfunkcionális családból jön, és próbálna kötődni valakihez, de az is ilyeneket csinál vele.

És ma még mindig ott tartunk, hogy ez milyen nagyon vicces, nem pedig szomorú" - írta egyikük.

Ennek a lánynak szüksége lenne olyan emberekre, akik támogatják őt, kezdve egy jó pszichológussal.

Tökre sajnálom, hogy sem a családjától, sem a 'szerelmétől' nem számíthat valódi támogatásra. Ha lenne néhány jó szakember és/vagy barát mellette többre vihetné" - magyarázta egy felhasználó.

Szerintem szomorú, és az meg szomorúbb, hogy senki nem akar neki igazából segíteni.

- olvasható egy hozzászólás.

Az eredeti cikk elolvasható az origo.hu-n.