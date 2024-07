Nem ez volt az első megnyilvánulás, ami arra vonatkozik, hogy Opitz Barbi exe egész egyszerűen nem ért a szóból. Néhány hónappal ezelőtt is megesett már, hogy az énekesnő a falán írta ki fehéren-feketén, hogy végleg végzett a fiúval. Másfél éve, 2022. karácsonyán pedig a sonkádi énekesnő családja lélekszakadva kereste az eltűnt lányt, akit állításuk szerint az erőszakos ex rabolt el és zárt be. Később egy késről szóltak a hírek, amit Barbi anyukája vitt magával a fiatalok albérletébe, hogy a lányát zaklató fiúra támadjon. A jelek szerint megint elmérgesedett a helyzet, s Barbi úgy döntött, hogy a nyilvánosság felé fordult.