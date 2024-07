Evelin egyre többet járt közösségbe, a bulikon pedig ma már olyan kihívó ruhákban jelenik meg, mint egy szupermodell. A teljes külső átalakulással azonban még így sem maradéktalanul elégedett.

Evelin sosem csinált titkot abból, hogy - a kitartó edzésmunka és a szigorú diéta mellett - külső segítséget vett igénybe a jelenlegi formájához. A fiatal nő még most is bőrfeszesítő kezeléseket kap – amire a nagy fogyás okán megereszkedett bőr miatt volt szüksége – emellett pedig kozmetikai beavatkozásokat is végeznek rajta. A száján talán egy kicsit többet is, mint kellene… Gáspár Evelint a legújabb Instagram-fotóját látva akaratlanul is az jut az olvasó eszébe, hogy a kevesebb talán több lenne. Evelin szája mostanra legalább a négyszeresére nőtt az eredeti ajkaihoz képest.

Forrás: ripost.hu