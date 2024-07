Az énekesnő új fotóját imádják rajongói.

Opitz Barbi nevét sokáig viharos kapcsolata miatt hallhattuk, ám mostanában szereti egyre szexibb és szexibb képekkel borzolni a mindennapok kedélyeit. Az aranytorkú énekesnő Instagram-profilján gyakran oszt meg magáról dögös felvételeket, amelyeket követői valósággal imádnak.

Barbi most egy egyrészes fürdőruhába bújt – de persze ez sem takart túl sokat testéből. A növénymintás darab oldalt a mellrésznél is kivágott, illetve kerek popsijába is bevág. Az énekesnő alig osztotta meg néhány órája a képet Instagram-oldalán, máris több ezer kedvelés érkezett rá rajongóitól. - olvasható a borsonline.hu oldalán.