Győzike lánya ismét ledöbbentette a rajongókat: szó se róla, olyan alakja van, amit sokan megirigyelhetnek!

Akiknek Győzike idősebbik lánya, Gáspár Evelin még tinikorából, a család életét követő realityből van meg, azoknak alighanem meglepetés lehet, mennyire megváltozott az utóbbi években a fiatal celeb. Persze aki egy picikét is követi a bulvárvilág eseményeit, az tudja, hogy Evelin jó ideje komoly életmódváltás mellett döntött, aminek meg is lett az eredménye, és amelyen azóta sem győznek ámulni a követői. Természetesen a nyár megérkeztével az ő oldalán is egyre több a bikinis poszt. Most is egy ilyet tett ki, melyet a rajongók egyöntetűen csodálatosra értékeltek.

Ez a nő full rendben van! – írta valaki.

"Bomba vagy, Evelin" – jegyezte meg egy másik követő, míg egy harmadik nemes egyszerűséggel így nyilatkozott: "Ez a kedvenc képem!"

Forrás: ripost.hu