Szabó Zsófi mindennapjai a nyilvánosság előtt zajlanak, rengeteg fotót oszt meg ugyanis az életéről közösségi oldalán. Bár kisfiát, Mendelt óvja a kíváncsi tekintetek elől, ő maga is elegendő okot ad arra, hogy állandó beszédtéma legyen.

Az vitathatatlan, hogy a Mokka műsorvezetője roppant megosztó: rengeteget dolgozik, mégis csúcsformában van, és bár neki is 24 órából áll egy nap, valahogy mégis jut ideje önmagára és a kikapcsolódásra.



Augusztus elején például gondolt egyet, összecsomagolt, és meg sem állt az Égei-tengeren található, kör alakú vulkanikus szigetcsoportig, Santoriniig! Bár a görög sziget lakói a napokban fellázadtak a turistacunami ellen, így vélhetően korlátozni is fogják a vakációzók számát, Zsófit még ez a leendő határozat nem zavarja.

Szabó Zsófi egy méregdrága hotelben élvezi az augusztust

A csinos tévés egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben mutatta meg, milyen álomszép szállodában sikerült megszállnia rejtélyes kísérőjével, aki a fotókon nem látszik. Az egy napig látható sztorik felhasználása ugyan nem engedélyezett, de a Bors megtalálta a pazar helyen található, kivételesen gyönyörű panorámával rendelkező komplexumot, ahol a luxusra vágyók saját villákat bérelhetnek.

Zsófinak tehát fejedelmi vakációban van része az Égei-tenger partján, de sokakat biztos az érdekel, hogy vajon mennyi az annyi? Nos, az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldalt bújva bárki láthatja, hogy a villabérlés bizony igen költséges mulatság. Ez a csodás villa két főre két éjszakára körülbelül 700 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül, az értékelése pedig kiváló: a maximálisan adható 10 pontból 9,7-et zsebelt be a szálláshely.

A műsorvezető egyébként egy mesés képet és egy sokatmondó idézetet is megosztott a helyről, miután romantikus hangulatba került:

− Ha van élet a naplementéken túl, az veled van – írta angolul a fotóhoz, amit itt tudsz megnézni.

Zsófinak a követői is kellemes pihenést kívántak, így mi is csak annyit tehetünk hozzá görögül, hogy: jamas!, azaz egészségedre!

Forrás: borsonline.hu