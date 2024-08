A testet a nap egyharmadában, hosszú távon, viszonylag ugyanolyan pózban tartani, például ülő vagy álló helyzetben, idő kérdése és megérzi a szervezet. A gerincoszlop esetleges problémái mellett a későbbiekben rugalmatlan lesz, beszűkül az egyén idegrendszerének és fizikai aktivitásának tartománya is – mondta Miló Viktória profi ökölvívó-világbajnok, a River Fitness személyi edzője.

Forrás: vg.hu

A mozgásszegény munkát végzők testtartása a legtöbb eseteben a kijelzőt, a monitort, a telefont és egyéb eszközöket figyelő ülő pózok lehetnek, de a statikus munkavégzés fennáll a sofőröknél vagy az ipari, gyártó területeken dolgozóknál is. Az általános kondíció csökkenése mellett - az edzettséget meghatározó előnytelen pulzustartomány is idetartozik –, náluk hamarabb alakulnak ki szív- és érrendszeri megbetegedések is, mert az esetleges hajlam mellett, az életmódbeli sajátosságokon belül hiányzik a rendszeres és mindent átmozgató testmozgás az életükből.

A boksz nagyon összetett sportág, a saját testsúlyos terheléssel „táncolni”, azzal egy időben csavaró testmozdulatokkal kézzel ütni a zsákot, az egész testet átmozgatja

– mondta Miló Viktória.

A sok törzsmozgás miatt karcsúsodik a derék, hiszen nagyon jól lepucolja az úszógumikat. A felsőtest gyakorlatainak köszönhető a gyönyörű kar, váll, hát, ami pár hónap után már a hobbistákon is látszik, a későbbiekben pedig a homokóra alkat a vége, ami minden nőnek az álma, és a férfiaknak is.

A férfiaknál talán még veszélyesebb a has körüli elhízás, náluk az tapasztalható, hogy futás helyet, a kardióedzéseket váltják ki az ökölvívással.

Az erőnlét, az állóképesség, az erőállóképesség, a robbanékonyság és a reakcióidő mellett a motorikus idegrendszert is fejleszti. A sportágban a begyakorolt gyors észrevételek és reakciók által, az egyén a hétköznapokban is egyidejűleg képes osztott figyelemre és azonnali megoldásokra, ha tetszik reakciókra.

A boksz megtanít gondolkodni, előre látni és tervezni, olyan reflexeket épít ki, amelyek által a szem is hamarabb felismeri a helyzeteket, az ütések, védekezések, visszatámadások hatására pedig felgyorsulnak az általános reakciók is

– magyarázta a világbajnok.