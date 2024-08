Kiakadt, megy a bíróságra, perrel fenyegetőzik Opitz Barbi. Az énekesnő - akinek most épp nem a pasijáról van szó - egy ideig próbálta rendezni a konfliktust, nyugodt volt, tűrt, de betelt nála a pohár. Azt mondja, hogy az egyik amatőr háttértáncosa le akarja őt járatni, plusz durván zaklatja is, nem csak őt, hanem a családját is. Szerinte ez egy bosszúhadjárat része. Na de mást mond a táncos. Azonnal reagált Barbi vádjaira, a pokol pedig csak ezután szabadult el igazán! - írta a Tények.