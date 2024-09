35. születésnapját ünnepli a gyönyörű színésznő-műsorvezető. Szabó Zsófi bár még fiatal, így is komoly karrierutat tudhat maga mögött - írta a Bors.

Szabó Zsófi egész életét a nyilvánosság előtt élte

Szabó Zsófi nagyon régóta éli az életét a nyilvánosság előtt. Talán nem túlzás azt állítani, hogy nincs olyan ember, aki nem ismerné édesapját, Szabó Gyulát, akinek a neve örökre összeforrt a Magyar népmesékkel. Így Zsófi is hamar a kamerák elé került. Sokáig úgy tűnt, hogy édesapja nyomdokaiba lép, és színésznő lesz belőle. Több színházi előadásban is láthatták a nézők, többek között a Hair-ben, vagy a Jó estét nyár, jó estét szerelemben. Azonban nagyon hamar kiderült, hogy Zsófi inkább a kamerák előtt érzi jól magát. 2009-ben kezdődött televíziós karrierje, ami azóta is töretlenül ível felfelé. Azóta szerepelt az Ezek megőrültek! című műsorban, a Nagy Duettben sztárfellépőként, 2024-ben pedig csatlakozott a Mokka, és a Sztárban Sztár All Stars műsorvezetői csapatához is.

Mindig őszinte volt rajongóival

A Mokka műsorvezetőjének sokáig magánélete is nyitott könyvként tárult rajongói elé, örömét és bánatát is megosztotta. Őszintén beszélt arról, hogy mennyire megviselte édesapja halála, és hogy azt hitte, ott véget ér az élete. Majd Kis Zsolttal való házasságáról, kisfiuk születéséről, és válásáról is nyíltan vallott. Azt is elárulta, hogy kisfia édesapjával azóta is jó kapcsolatban maradtak. Zsófi viszont kisfiát azóta is óvja nyilvánosság elől, ő maga továbbra is állandó jelleggel szerepel a címlapokon, legyen szó új kapcsolatairól, életmódváltásáról, vagy hobbijairól. A színésznő újabban pedig egy nagy dobásra készül, hamarosan megmutatja azt is, hogy táncol. Nemsokára a Tv2 Dancing With The Stars című műsorában láthatják a nézők, ahol Andrei Mangra oldalán mérkőzik meg a legjobb táncos címért.