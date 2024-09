Halastyák Fanni, azaz Nemazalány tavaly szakított szerelmével az egykori villalakó Szlépka Armanddal, de idén tavasszal újra rátalált a szerelem. Az énekesnő szívét ismét egy volt valóságshow sztár, Fenyvesi Barna rabolta el, aki mindössze fél év után, vasárnap este meg is kérte a kezét. A pár szinte úszik a boldogságban, bár az örömükre némi árnyék is vetül, ugyanis a vőlegényt csúnyán kikezdték az Instagramon. Nem is akárki, egy volt villatársa vádolta meg.

Barna az Instagram oldalán osztotta meg a fotókat, amiken a Sajti néven futó egykori versenytársa azzal vádolja, hogy a Fannival való szerelme pusztán érdekkapcsolat.

Lehet a párod valaki, de Te ugyanaz a senki maradsz majd nélküle, de ne legyen igazam. Mondom ezt Én, az egyik legnagyobb senki, de legalább nem kell a számat törölni senki után – kezdte az egykori sztár.

Emellett a menyasszony boksz teljesítményét, vagy inkább annak hiányát, sem hagyta szó nélkül, amivel a kapcsolatuknak is odaszúrt még egyet: Nemazalány és a boksz… kb. annyi köze volt hozzá, mint ...-nak a végén az interjú adáshoz. Majd otthon lebokszoljátok, ki hordja a bugyit, mert gatya nem sok van.

Nemazalány kedvese nem hagyja magát

Bár a vőlegény maga is értetlenül áll a vádaskodás előtt, úgy érezte mindenképp reagálnia kell egy videóban, hogy megvédje magát.

Nem tudom mivel válthattam ki a haragját szegénynek, mert tudtommal nem voltunk rosszban. Viszont az, hogy 30 felett, apaként Instagram történetekben kell üzengetni a másiknak számomra rém ciki és kellemetlen. Az egyetlen hiba, amit elkövetek, az az, hogy reagálok rá, mert egy ilyen figyelemhiányos ember, aki vásárolt, kamu követőkkel tartja fent a profilját, csak arra vágyhat, hogy valódi emberek is az oldalára kattintsanak. De most ezt megkapod, remélem boldog vagy – kezdte Barna, nem kímélve egykori barátját.

„Annyi a különbség, hogy kettőnk közül én még mindig tudom, hogy egy senki vagyok, mert egy egyszerű valóságshowban szerepeltem. Te pedig még mindig benne vagy ebben a reality érzésben, úgyhogy vívd meg magaddal meg az egóddal a legnagyobb harcot azt kívánom. Térj vissza a valóságba és foglalkozz a családoddal, mert az többet ér” – tette még hozzá.

Forrás: ripost.hu