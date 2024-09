Szabó Zsófi több képet is megosztott az Instagram-oldalán, melyek péntek reggel készültek róla a Mokka stúdiójában. "Vasárnap lesz a születésnapom, de a Mokkás kollégáim már ma elindították a szülihétvégét. Köszönöm Nektek és Neked, Andrei Mangra, hogy felköszöntöttetek! BOLDOGSÁG VAN!" - üzente a műsorvezető, aki hamarosan a profi táncos párjaként mutatkozik be a Dancing with the Stars legújabb évadában - írta az Origo.

Már az első közös próbán megvolt az összhang

Sokan hiányolták Andrei Mangrát a Dancing with the Starsból, a profi táncos három évad után egy évet kihagyott, tavaly csak a képernyőn keresztül követte a TV2 népszerű show-ját. Idén Szabó Zsófi táncpartnere lesz, akivel már az első közös próbákon érezték, hogy megvan köztük az összhang. A felkészülésről, a versenyről és a tánc szeretetéről meséltek együtt nemrég az Origónak.

Nagyon sokoldalú embernek tartom magam. A sportok terén sok mindent kipróbáltam, szerepeltem sokféle műsorban, színésznőként és műsorvezetőként is dolgoztam. A szüleimtől is mindig azt tanultam gyerekkoromtól kezdve, hogy minél több mindenben próbáljam ki magam, fedezzek fel új dolgokat. Úgy érzem, 36 évesen, egy elsőosztályos kisfiú édesanyjaként a tánccal való ismerkedés számomra egy igazi ajándék

– mondta az Origónak a nyíregyházi kötődésű műsorvezető, aki korábban sosem táncolt profi szinten.

A Földessy Margit Színjáték- és Drámastúdiójában ismerkedtem a zenével és a tánccal, de a korai, általános iskolás évekről beszélünk. Utána a szalagavatómon táncoltam újra, úgyhogy tényleg nagyon kezdőként állok ehhez a versenyhez

– tette hozzá.

Szabó Zsófi úgy érzi, megvan köztük a kémia

Szabó Zsófi hozzátette, hogy ő nagyon maximalista, úgyhogy biztosan kihozni magából a legjobbat ebben a versenyben.

Elmondtam Andreinek, hogy eddig mindenhez nagyon görcsösen nyúltam, mert nagyon akartam teljesíteni, de megpróbálom most ez az egészet inkább élvezni. Erre rávágta, hogy szó sem lehet róla, itt kemény munka lesz!

- nevette el magát a műsorvezető, aki már az első találkozáskor azt érezte, hogy megvan köztük az összhang.