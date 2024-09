Néhány héttel ezelőtt indult útjára a TV2 izgalmas és egyedi podcastműsora, a Titkok Ramónával című sorozat. A híres emberekkel készült mélyinterjúkban olyan aspektusokat és történeteket fednek életükből fel a sztárok, amelyek eddig a nyilvánosság elől rejtve maradtak. A műsor bemutatja az emberek mögötti valóságot, megvizsgálva életük kihívásait, sikereit, kudarcait és azokat a pillanatokat, amelyek formálták őket. Itt tényleg mindenről lehull a lepel! A TV2 Titkok Ramónával második évadának legújabb vendége Opitz Barbi, aki többek között őszintén beszélt arról, miért vonult vissza az elmúlt 2 évben, mesél terveiről, a szüleivel való jelenlegi kapcsolatáról, illetve párkapcsolatáról is. Hogy mit változtatott meg benne, és hogy mennyire fontos számára is spiritualitás. Szóba kerül a beszélgetésben az ismertség árnyoldala is. - olvasható a riposzton.

Opitz Barbi: „A prioritás felborult az életemben”

A 24 éves énekesnő karrierje elején ontotta magából az új számokat és klipeket, azonban ez egyszer csak abbamaradt.

„Az elmúlt két évben nem hoztam ki új dalokat, vannak olyanok, amiket megcsináltunk, de úgy éreztem, most nem szeretném kiadni. Eljártam fellépni, folyamatosan voltak bulik, ugyanúgy szerettem, viszont annak, hogy most egy kicsit háttérbe vonultam, meg volt az oka.

Ezek magánéleti problémák, amik elvették a fókuszt arról, amit mindig is szerettem csinálni.

Mostanában, ebben az időszakomban láttam be azt, hogy ez egy olyan emberi hiba, amit magamnak köszönhetek. Nem arra koncentráltam, amire kellett volna, a prioritás felborult az életemben, ennek pedig csak hátránya van. Ezt a két évet tölthettem volna úgy is, hogy ugyanúgy hozom ki a zenéket, folytatom azt, amit elkezdtem, amit az első években csináltam” – osztotta meg őszintén érzéseit a fiatal lány Lékai-Kiss Ramónával.

Sokat sírt az őt ért negatív támadások miatt

Kevés olyan híresség, művész, sztár, celeb van Magyarországon, aki hátat tud fordítani a rosszindulatú megjegyzéseknek, amelyeknek tökéletes teret biztosít az internet. Sajnos Barbi nem ezen kevesek közé tartozik. Persze ezért nem lehet hibáztatni, mert kíváncsi volt karrierje kezdetén a visszajelzésekre.