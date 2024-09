Opitz Barbi volt a vendég a TV2 Titkok Ramónával legutóbbi adásában, ahol többek között arról beszélt, hogy miért vonult vissza az elmúlt két évben, de mesélt a terveiről, a szüleivel való jelenlegi kapcsolatáról, illetve a párkapcsolatáról is, valamint arról, hogy mit változtatott meg benne, miért vált fontossá számára a spiritualitás.

"Spirituális beállítottságú vagyok, hiszek abban, hogy az ember többre képes, mint amit egy átlag ember gondol magáról. Kérdés, ki hogyan használja ki ezt az úgymond isteni szikrát, ami bennünk van. Ezért is döntöttem úgy, hogy ha már ez érdekel engem, elkezdem tanulni.

Február óta tanulom a mágiát, ami erről szól. Spirituális területen is több dolog van: az asztrológia, a mágia. Ezen belül utóbbi érdekel. De ugyanúgy, amint az ezotéria, ez is az energiákon alapszik. Azt kell megtanulni, hogyan tudod tudatosan irányítani az energiákat az életed bizonyos területen, bármiben. Van pozitív és negatív mágia, mindkettőt tanultam" – magyarázta. Nézze meg videón is a beszélgetésnek ezt a részét!

Opitz Barbi halálos fenyegetéseket is kapott

Opitz Barbi a TV2 Titkok Ramónával adásában azt is elmondta, hogy mennyire hálás azért, hogy sok fiatal példaképe lehet, de az ismertség árnyoldala is szóba került a beszélgetésben: "Akkor még pörgettem, az összes kommentet elolvastam, mindig néztem, ki mit ír, és erre rá lehet szokni, rá lehet kattanni, hogy úristen, most ki mit írt. És ez mindennapos rutinom volt. Gyomoridegem volt, sírtam, volt, hogy megkérdőjeleztem a saját tehetségemet, már elkezdte rombolni az önbizalmamat.

"Volt olyan is például, hogy egy 18 éves fiútól kaptam fenyegetéseket. Fel kellett jelentsem. 22 darab hangüzenetet kaptam, amikben elmondta, hogy hogyan ölne meg" – mesélte az énekesnő.

-az eredeti cikk elolvashato az origo.hu oldalon.