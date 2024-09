Vasvári Vivien tavaly nyár elején fogadott örök hűséget szerelmének, Zsigmondnak, akivel még abban az évben megszületett első közös gyermekük, Colin. A mozaikcsaládban ő már az ötödik gyermek, hiszen Vivinek és kedvesének is van egy-egy lánya és fia a korábbi kapcsolataikból. Úgy tűnik a család boldogabb nem is lehetne, különösen, hogy ma ünneplik a kicsi első születésnapját. A sztáranyuka néhány fotót is megosztott az alkalomból, amihez egy megható üzenetet is írt legkisebb fiának.

A modell mindig gyönyörű fotókat posztol a gyermekei születésnapjáról, most sincs ez másképp. Sőt még néhány igazán megható sort is írt az ünnepi alkalomból, amikből csak úgy sugárzik a szeretet.

Drága kis hercegem. Ma van az a nap, amikor egy évvel ezelőtt beléptél az életünkbe, és minden egy csapásra megváltozott. A szíved dobbanása, az első mosolyod, az apró kezecskéd érintése, amikor felültél, elkezdtél mászni, mind-mind olyan ajándékok, amelyeket soha nem felejtünk el. Azóta minden napot beragyog a mosolyod és a nevetésed, és nincs olyan pillanat, amit ne tennél szebbé a jelenléteddel

– kezdte az édesanya.

– Emlékszem, milyen kicsi voltál, amikor először a karjaimba vettelek, és most, egy évvel később, már egy bájos, mosolygós kis felfedező vagy, aki minden nap csodát hoz a világunkba. A szemedben ott ragyog az élet öröme, és minden lépésed egy új kalandot ígér – írta a kék szemű kisfiúról.

Végül pedig természetesen fel is köszöntötte a kicsit, amit ő maga még ugyan nem láthat, de biztosan örömmel olvas majd el egy nap:

Boldog első születésnapot édes kisfiam! Köszönjük, hogy ilyen különlegessé tetted az elmúlt évet számunkra. Továbbra is boldogságban és szeretetben teljen minden pillanatod. Nagyon szeretünk, és alig várjuk, hogy együtt fedezzük fel a világot veled.

Vasvári Vivien végre megtalálta a boldogságot

A gyönyörű anyukát már bőven érték csalódások az elmúlt években, hiszen miután nagylánya Ariana édesapjával való kapcsolata zátonyra futott, úgy tűnt Szegedi Fecsó oldalán talán megállapodhat. Az üzletemberrel összeházasodtak és született egy közös kisfiuk Edward, de végül annak a kapcsolatnak is válás lett a vége. Vivi ezután talált rá a jóképű édesapára, Zsigmondra, akivel nagyobb a szerelem mint valaha, sőt nagyon úgy tűnik, hogy a gyerekeik is remekül kijönnek. Reméljük az egykori luxusfeleség végre valóban révbe ért.