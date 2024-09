Szombat este berobbant az ország egyik kedvenc zenés show-műsora, ami idén különleges, új köntösben tért vissza a képernyőkre. A Sztárban Sztár tizedik, All Stars évadjában huszonnégy énekes bújuk egy másik híresség bőrébe és hétről hétre igyekeznek majd elkápráztatni a nézőket és természetesen a négytagú zsűrit - írta a Tények.

A sztárok már órákkal, sőt napokkal a műsor kezdete előtt gőzerővel készültek az estére, a próbák alatt pedig egymással is egyre szorosabb barátságokat szőttek. A kulisszák mögött így mindig kifogástalan a hangulat, erről pedig gyakran közösségi oldalaikon is megosztanak egy-egy kedves, vicces bejegyzést. Ezúttal viszont egy humorosnak szánt, de igencsak intim pillanatba engedte be Trap kapitány követőit, a szabolcsi származású Oláh Ibolyával ugyanis egy régi, ikonikus fotót újra alkotva forró csókban forrtak össze, amit Király Linda kapott lencsevégre.

Gyönyörűen bomba Király Linda barátnénk elkapta a pillanatot, amint Oláh Ibolyával a tavaly óta jól működő kémiánk határait feszegetjük

– írta Instagram-bejegyzésében az előadó.