A Sztárban Sztár All Stars hetedik élő adása is tele volt izgalmas pillanatokkal, de sajnos most sem juthatott tovább minden versenyző. Az azonban bizonyos, hogy mindenki emlékezeteset alkotott! - olvasható a metropol.hu oldalon.

A show végére pedig úgy alakultak az események, hogy a napi nyertes, a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András alkotta zsűri és a közönség szavazatai alapján Gubik Petra lett! Ő ezzel egyhuzamban harmadik alkalommal tudhatja magáénak ezt a címet.

Az est legdermesztőbb mozzanata a veszélyzóna volt, amelybe ezúttal került Tóth Gabi, Szabó Ádám, Sipos Tomi és Oláh Ibolya került. Végül a nézők úgy döntöttek, hogy a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő adásában Szabó Ádám és Sipos Tomi számára ért véget a verseny.