Instagram-oldalán osztott meg egy videót Szabó Zsófi, amelyen Andrei Mangrával táncol, partnerével a Dancing with the Stars műsorára készülnek. Csakhogy a felkészülés lelkileg is nagy kihívást jelent a sztáranyuka számára!

- Jó ideje dolgozom azon, hogy a szorongásaim, a félelmeim ne hatalmasodjanak el felettem többé - árulta el meglepő őszinteséggel a celeb.

- Nyilván rettenetesen izgulok, de egy biztos. Az a kislány aki voltam, akit annyiszor megaláztak az életben, akivel nem csak próbálták, hanem el is hitették, hogy semmit sem ér, jövő héten egy erős, felnőtt nőként lép elétek és teszi bele majd a szívét lelkét élete első táncába - írta az önbizalma erősítésén dolgozó Zsófi, akit a rajongói biztosítottak arról, mindenhogy nagyon kedvelik őt!

