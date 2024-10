A népszerű énekes számára a családja mellett a rajongói is fontosak, ezért szívesen találkozik velük. A napokban Bódi Csabi egy fontosabb találkozást élt meg, és egy beteg rajongója álmát váltotta valóra - írta a Ripost.

A nagyecsedi származású Bódi Csabi nagyon sokat járja az országot és dolgozik, hogy családjának mindent megadjon. Az énekes, ha ideje engedi a rajongói felé is nagy figyelemmel fordul és szívesen találkozik velük a fellépései során. Csabi tisztában van azzal, hogy egy-egy ilyen kedves gesztus mennyit jelenthet akár a szeretteinek, akár a rajongóinak.

Bódi Csabi a napokban egy komoly megtiszteltetésben részesült, amikor egyik kis rajongójával találkozott. Az énekes a Csodalámpa Alapítványnak köszönhetően ismerte meg a kis Lilit, aki egy gyógyíthatatlan betegséggel küzd. Mint kiderült a lány egyik nagy álma volt, hogy az énekessel személyesen beszélhessen. Csabi boldogan vállalta el ezt a felkérést, amit a közösségi oldalán is megosztott.

Lili egy gyógyíthatatlan beteg, gyönyörű és nagyon vidám kislány. Az volt az álma, hogy találkozhasson velem. A Csodalámpa Alapítvány közbenjárására az álma valóra vált. Az öltözőben nagyon jót beszélgettünk és nevetgéltünk. Abszolút nem lehetett rajta észrevenni, hogy milyen megpróbáltatásokon esett és esik át nap mint nap. Megígértem Lilinek, hogy majd az esküvőjén baráti szívességből elfogom énekelni az Aranyesőt. A drága jó ISTEN áldja meg őt és az édesapukáját, sajnos az édesanyukája két hónapos korában elhagyta őket

– írta a kép mellé az énekes, aki azt is elárulta, hogy hálás, amiért a zenéjével és a jelenlétével segíteni tud másoknak.

Bódi Csabi szerint időt kell szánni arra, akit szeretünk

Bódi Csabiról nem titkolt tény, hogy családja a legfontosabb számára. Mint azt szüleitől is látta feleségét végtelen szerelemmel szereti és tiszteli. Ezért is igyekszik minden nap valami aprósággal meglepni, legyen szó egy kis kedveskedésről a négy fal között: Csabi gyakran a házimunkából is kiveszi a részét, vagy éppen finom vacsorával várja otthon a feleségét.

Szerintem a szerelmet nem csak február 14-én kell ünnepelni. Mi például ma is elmentünk Ginával egy kalandtúrára, amíg a kislányunk óvodában volt. Kell időt szánni arra, akit szeretünk. És nem a pénz a fontos! Lehet kedveskedni apró dolgokkal is: otthon megcsinálni a házimunkát, főzni, kimozdulni valahova. Minden csak fantázia kérdése

– fogalmazott Csabi.