Napok kérdése és visszatér a TV2 közkedvelt, táncos vetélkedője, a Dancing with the Stars, melynek során hazai hírességeink mutatják majd be a tánctudásukat, profi partnereik oldalán. Az idei évben többek közt Tóth Gabi, Hosszú Katinka, valamint Szabó Zsófi is színpadra lép majd: utóbbi bevallotta, hogy bár nagyon izgul, készen áll arra, hogy október 26-án egy erős, felnőtt nőként lépjen a nézők elé, és mindent beleadjon élete első táncába.

A felkészülés az utolsó pillanatokban is zajlik: Szabó Zsófi partnere, Andrei Mangra nemrég ismét a táncteremben, egy szenvedélyes mozdulat közben készült fotót osztott meg kettejükről.

Szombaton 19:30 Dancing With The Stars! Tartsatok velünk!

- jelentette be követőinek a profi táncos Instagramon.

Andrei egyébként a műsor második évadának volt a győztese, Tóth Andi profi táncospárjaként, a rajongók pedig örömmel fogadták a hírt, hogy az idén ismét a Dancing with the Stars színpadára lép.

Te vagy a legjobb! Nagyon hiányoztál!

- írta meg az egyik kommentelő.

Már nagyon várom!

- jegyezte meg egy újabb lelkes követő.