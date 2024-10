Győzike lányai sosem vetették meg a luxust. A nyíregyházi kötődésű Gáspár Evelin legfrissebb fotóján egy Rolls-Royceban ül, egy negyedmillió forintot kóstáló napszemüvegben.

Mint ismeretes, Gáspár Győző családjának nincsenek anyagi problémái, évente többször is ellátogatnak külföldre, ahol luxusszállodákban vendégeskednek, designer ruhákba járnak és méregdrága autókkal közlekednek. Gáspár Evelin és Virág is előszeretettel posztol fotókat többszázezer forintos szettekben és luxusjárgányaikban.

A nógrádmegyeri Győzike nagyobbik lánya, Evelin most sem aprózta el a dolgokat, legfrissebb fotóján egy Rolls-Royceban ül. A brit luxusautó legkedvezőbb ára 40 millió forint közül mozog, a legdrágább darabokért pedig akár 100 millió forintot is elkérhetnek. Evelin imádja a divatot, előszeretettel vásárol és reklámoz is luxusdarabokat. Ezúttal egy több mint negyedmillió forintot kóstáló napszemüvegben pózol ezzel reklámozva egy szemüveg- és napszemüvegboltot.

Forrás: nool.hu