Tavaly történelmi sikert ért el a gyönyörű színésznő a Sztárban Sztárban, ő lett a műsor első női győztese. Gubik Petra az All Stars évadban is menetel, elképesztő produkciókkal nyűgözi le hétről-hétre a zsűrit és a nézőket is – számolt be róla a bors.hu. Mint írják, Liptai Claudia legutóbb azt mondta, hogy egyszerűen nem tudnak neki olyan feladatot adni, amit ne tudna zseniálisan megoldani.

Gubik Petra még zuhanyzás közben is készül

A tehetséges előadó az elődöntőben újra adásgyőztes lett, ebben az évadban már negyedjére. Mindezt úgy, hogy Gubik Petra elárulta lapunknak: előző nap még premiere volt a Játékszín új darabjában, A lány a vonatont mutatták be, majd beugrott lebetegedett kolléganője helyére vasárnap a Pretty Woman előadásba a Madách Színházban és hétfőn már egy új darabot kezdett próbálni. Hogyan van minderre ideje, hogy tud ennyi helyen maradandót alkotni, ezt kérdeztük tőle az elődöntő után, ahová Oláh Gergő, Puskás Peti és Peter Srámek mellett egyedüli nőként jutott be.

– Már anyukám is kérdezte, hogy mikor készülök fel a produkciókra – kezdte a színésznő. – Elmondom, úgy, hogy a színházas szövegkönyvem hátsó lapjában van egy kis zsebecske, oda vannak bepakolva a dalszövegek, amikor van időm, kezemben a telefon, már gyakoroltam is az olasz dalt, közben az unokatestvérem, aki perfekt beszél olaszul, hangjegyzetben rögzítette nekem a dalt nagyon lassan elszavalva. Hogy mikor készülök még? Autóban, míg eljutok A-ból B-be, WC-n, zuhanyzás közben, fogmosás közben és ez nem vicc, ki van rakva a fürdőszoba csempéjére kis gyurmákkal, ennyi időm van, minden lehetőséget kihasználok a készülésre, és ez működik, de önszorgalom és fegyelmezettség kell hozzá!

– árult el kulisszatitkokat a Borsnak Gubik Petra.

„Hálás vagyok, mert a Jóisten a tenyerén hordoz!”

Arról is kérdezték a több fronton is helyt álló színésznőt, mikor van ideje pihenni.

– Boldog vagyok és szerencsés, mert azt csinálhatom, amit szeretek. És ha az ember azt csinálja, amit szeret, és abból meg is tudja keresni a kenyérre valót, az a mai világban óriási kincs. Ezért nagyon hálás vagyok. Nem mondom, hogy nincs ezerfelé az agyam, de legalább nem unalmasak a hétköznapjaim. Közben szeretnék haladni a saját kis dolgaimmal, új dalokat írni, szeretnék egy új lemezt is. Mellette dolgozom egy gyerekrádióban, a Csukás Meserádióban, én vagyok a csatorna hangja. Szóval van munka bőven, de ezek mind olyan munkák, amiben az ember nem elfárad, hanem amiből tud töltekezni! Ez most egy nagyon húzós időszak, de tudtam, hogy így lesz, most ezt megtolom, de utána biztos elutazom majd valamikor egy kis időre! Hálás vagyok, mert a Jóisten a tenyerén hordoz! – zárta gondolatait Gubik Petra.

Forrás: borsonline.hu.