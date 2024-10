Végre visszatért sokak kedvenc műsora, a Dancing with the Stars, amiben sztárok mutatják, hogy mire képesek a táncparketten. A versenyzők nagyon izgultak már (főleg, hogy a 10. páros kiléte csak az első adás elején derült ki), hiszen a legtöbben szinte még sosem táncoltak eddigi életük során – ilyen volt Szabó Zsófi is.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra produkciójától mindenkinek leesett az álla, hiszen lehetetlenség volt nem a csodaszép műsorvezetőt nézni, főleg abban a ruhakölteményben, amiben a Dancing with the Stars színpadára lépett – nem akármilyen dicséretet kapott a zsűritagoktól, egészen konkrétan Ördög Nórától:

Ezeket a lábakat táncra teremtették!

Az biztos, hogy Szabó Zsófi és Andreai Mangra produkciója tűzforró volt, nem hiába zsebeltek be érte 22 pontot – itt lehet megtekinteni: