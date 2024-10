Köztudott, hogy Evelin már bátrabban mutatja meg magát szűk, merészebb ruhadarabokban, amióta leadta súlyfeleslegét. Ezúttal egy szürke miniruhába bújt, így fotózta magát a tükör előtt. Erről 24 órán át elérhető Insta-sztorijában osztott meg képeket. Ha erről lemaradtál, az sem baj, mert egy posztban azt is megmutatta, hogy egy ismerőse is ugyanezt a szettet választotta magának. Egyáltalán nem bánták a lányok: büszkék rá, hogy olyanok, mint az ikrek – még a bőrkabátjuk is ugyanolyan.

Az iker az nyerő.

– írta az Insta-poszt mellé Evelin. A kommentelők pedig csak áradoznak, hogy milyen jól néznek ki a hölgyek!