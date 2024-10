Örömhírt jelentett be Instagram-oldalán a nyíregyházi Halastyák Fanni. Nemazalány ugyanis közölte, új dal várható tőle, amihez a fotók alapján már a videóklippet is leforgatták. A fiatal szépség egy hárfát fogva, angyali képet mutatva jelentkezett be azok után, hogy nemrégiben felröppent a hír, szakított vőlegényével, Fenyvesi Barnával. A celeb ezzel kapcsolatban egyelőre nem nyilatkozott - írta a Bors.

Forrás: facebook/nemazalány

A rapperlány kapcsolatának végét Barna erősítte meg egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztori keretein belül:

Sokan érdeklődtetek a kapcsolatunk felől, ezért szeretnék tisztázni valamit: Fannival már nem vagyunk együtt, külön utakon folytatjuk az életünket. Erről többet nem szeretnék beszélni, amíg ő esetleg nem nyilatkozik

- írta az egykori villalakó elismerve azt is, hogy megviselte őt jegyesség felbontása.

Szakításuk megerősítése azok után következett, hogy Fanni rajongói aggódva tették fel a kérdést, mi történt velük, miután szerelmes fotóik egyik napról a másikra tűntek el a közösségi médiából, sőt ki is követték egymást a platformokon. Érdekes egybeesés, hogy Fanni szinte pont egy évvel később vetett véget kapcsolatának Barnával, miután szakított egykori párjával, Armanddal is, akivel még az Ázsia Expresszben is próbára tették szerelmüket. A rapper ugyanis 2023 októberében vált szét Szlépka Armanddal. Úgy néz ki tehát, hogy az ősz rendre kemény napok elé állítja Nemazalányt.