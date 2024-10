Miközben Magyarországon örülhetünk, ha 19 fokig emelkedik a héten a hőmérő higanyszála, addig úgy tűnik, Vasvári Vivien még élvezni egy kicsit a nyarat. A három gyermekkel büszkélkedő édesanya ugyanis szeptember utolsó napján Miami óceánpartjáról jelentkezett be az Instagram-oldalán, ahol a héten tartósan 30 fok feletti csúcshőmérsékletre lehet számítani. Igaz, az előrejelzés szerint a hét végén ott is esni fog...

„Miami Morning...” – írta a csinos influenszer, akit Florida második legnagyobb városában ért a reggel. A feszülős rózsaszínbe öltözött szőkeség megkereste és sikeresen meg is találta a színeiben a ruhájával harmonizáló vízimentő tornyot, ahol készített is pár menő fotót magáról. Miami homokos partján egyébként jó néhány, szó szerint sokszínű úgynevezett lifeguard tower található, így minden bizonnyal Vivi a következő szexi szettjéhez is talál majd megfelelőt a gazdag kínálatban. ITT tudod megnézni a menő Miami vízimentő tornyokat.

-az eredeti cikk elolvasható a metropol.hu oldalon.