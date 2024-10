Mint ismert, Szabó Zsófi is szerepelni fog a Dancing with the Stars új évadában a TV2-n: Andrei Mangrával fog táncolni, aki a második évadot megnyerte Tóth Andival. Most mind a ketten infúzióra kötve jelentkeztek be az Instagramon, nézze meg Andrei Mangra sztoriban megosztott fotóját! - olvasható az origo.hu oldalon.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi infúzión

Forrás: Fotó: Szabó Zsófi Instagram oldala

A táncos valószínűleg több követőjét megijesztette a képpel, de mint kiderült, Szabó Zsófival együtt afféle vitamininfúziót kaptak, amivel a kimerültségükön próbáltak túllendülni. Az edzések ezzel együtt elég kemények lehetnek, a felkészülés eredményét pedig hamarosan a TV2 nézői is láthatják az új évadban.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra: megvan az összhang?

"Nagyon boldog vagyok, hogy visszatértem Magyarországra. A TV2 felkérése pedig a legjobbkor jött, ugyanis semmi más elfoglaltságom vagy projektem nem lett volna őszre" – nyilatkozta korábban Andrei Mangra, aki új partneréről, Szabó Zsófiról is elmondta a véleményét.

"Egyszer csak megérkeztem, de arról fogalmam sem volt, kivel táncolok. Izgultam, nem tagadom. Aztán kiderült, hogy Zsófit kaptam magam mellé, vagy ő kapott engem, részletkérdés. De a lényeg, hogy ő egy igazi csoda!

Bomba csaj, jó a ritmusérzéke, a próbákon odateszi magát, szóval szívből örülök neki!

Már volt több közös óránk, úgyis mondhatnám, hogy kipróbáltuk egymást…" – mondta Andrei Mangra.

Szabó Zsófi a táncban is bizonyítani akar

Szabó Zsófi az Origónak adott interjújában kifejtette, hogy sok szerepben volt szerencséje kipróbálnia magát, azonban örül, hogy végre egy teljesen más területen is bizonyíthat majd.

Forrás: Origo

"Nagyon sokoldalú embernek tartom magam. A sportok terén sok mindent kipróbáltam, szerepeltem sokféle műsorban, színésznőként és műsorvezetőként is dolgoztam. A szüleimtől is mindig azt tanultam gyerekkoromtól kezdve, hogy minél több mindenben próbáljam ki magam, fedezzek fel új dolgokat. Úgy érzem, 36 évesen, egy első osztályos kisfiú édesanyjaként a tánccal való ismerkedés számomra egy igazi ajándék" – magyarázta lapunknak.