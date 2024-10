Szabó Zsófi már nagyban készül a Dancing with the Stars-ra, korábban pedig elmondta, hogy nagyon maximalista, így ezt kell majd megtanulnia jól használni.

Szabó Zsófi most a próbák közben egy szexi bejegyzést osztott meg Instagram-oldalán, amelyen először közelről fotózta magát, majd a tükörben pózolva egy videót is készített. Egy csillogó, miniruhát viselt, amely mélyen dekoltált és még ki is vágott a mellrész alatt. Zsófi a videó készítése közben még rá is közelített a ruhára - és egyben a dekoltázsára, így nem csoda, hogy a kommentszekcióban rengeteg bókot kap és tele van szívecskékkel. - olvasható a ripost.hu oldalán.

A szexi felvételeket ide kattintva nézheted meg róla.