A napokban robbant a hír, hogy Halastyák Fanni, azaz Nemazalány szakított vőlegényével Fenyvesi Barnával. Az egykori villalakóval hatalmas lendülettel indult a kapcsolatuk, még az eljegyzésig is eljutottak, majd ugyanazzal a hévvel, ahogy indult, úgy hunyt ki a szerelmük tüze. A közösségi oldalán az egykori villalakó válaszolta meg a sokakat foglalkoztató kérdést, amiben arról érdeklődtek, hogy tényleg véget ért-e kapcsolata Fannival. A fiú elárulta, hogy nagyon megviselte a szakítás. A válaszából az is feltételezhető, hogy nem ő hozta meg a végső döntést, mert összetörten nyilatkozott.

Sokan érdeklődtetek a kapcsolatunk felől, ezért szeretnék tisztázni valamit: Fannival már nem vagyunk együtt, külön utakon folytatjuk az életünket. Erről többet nem szeretnék beszélni, amíg ő esetleg nem nyilatkozik.

– kezdte posztjában Nemazalány Barna nevű exe, aki aztán férfiasan beismerte, hogy rosszul viselte a szakítást, de kénytelen volt beletörődni.

Fenyvesi Barna Insta-oldalán vallott Nemazalánnyal való szakításukról

Forrás: Fotó: Fenyvesi Barna Instagram oldala

Az október a szakítás hónapja Nemazalánynál

A szívnek nem lehet parancsolni, ha már nem érzi valaki azt a tüzet a szerelme mellett, akkor bizony lépni kell. Úgy tűnik, Nemazalány számára az október jelenti a szakítós hónapot. Ugyanis tavaly, korábbi szerelmével Szlépka Armanddal is ebben a hónapban jelentették be, hogy szakítottak. Nem is akárhol, hanem a Párharc című TV2-es műsor sajtótájékoztatóján, ahol elmondták, hogy minden rendben volt.

Barátok maradtunk, tiszteljük egymást, és felnőttként tudjuk kezelni a helyzetet.

– közölte Halastyák Fanni „Nemazalány”, aki nem kívánta részletezni, mi áll a szakítás hátterében.

Az ősz beköszöntével nemcsak a természet tér nyugovóra, hanem ezek szerint Fanni szerelmeinek lángjai is sorra kihunynak.