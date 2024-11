A nyíregyházi kötődésű sztár, Gáspár Evelin új napszemüveges Insta posztja hamar begyűjtött több száz lájkot.

Nem is csoda. Mert az hagyján, hogy Evelin is nagyon jól néz ki a fotón, de ráadásul nem is egyedül szerepel, két másik hölgy társaságában.