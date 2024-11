Az aranytorkú énekesnő egy halloween-i jelmezbe bújt, és kétségtelen, hogy ez rendkívül jól áll neki. A miniszoknya ennél rövidebb már nem is lehetne, és nagyon jól passzol a sminkjéhez a szett. Barbi most nem egy fotót osztott meg, hanem egy videót, így több pózt is felvett, hogy megmutassa jelmezét. - olvasható a ripost.hu oldalon.

A felvétel végén még egy kicsit bele is hajolt a kamerába, rajongói tetszését pedig természetesen elnyerte a videó. Sokan bókoltak neki kommentben és a szívecskéket sem sajnálták a rajongói.

Nézd meg te is az Instagramon megosztott videót: