A nyírbátori Szilágyi József sajnos múlt hét vasárnap óta nem folytatja a tehetségkutatót, de a nyíregyházi Balogh Rebeka még versenyben van, ahogy Gudics Máté is. Zenei körökben nem ismeretlen Gudics Máté neve, hiszen az ország egyik legismertebb és legsikeresebb party zenekarának, az Abrakazabrának az oszlopos tagja.

Gudics Máté a Megasztár versenyzője

Fotó: MW-archív

Gudics Máté Nyíregyházán

A legnagyobb és legismertebb magyar sztárokkal lép fel az Abrakazabra már évek óta. Nem kisebb nevekkel játszanak együtt mint Charlie, Tóth Vera, Demjén Ferenc, Balázs Fecó, Keresztes Ildikó, Karácsony János, Bebe, Szirota Jennifer, vagy éppen az LGT Zenevonat megakoncert kísérőzenekara is az Abrakazabra. Nagyon büszkék voltak rá, hogy Demis Russos magyarországi fellépésekor a zenekart kérték fel, hogy kísérje a világsztárt.

Nem is kell olyan messze mennünk, hiszen a szomszédos vármegyében, pontosabban Debrecenben alakult meg az Abrakazabra 1999-ben, aminek a bicskei Gudics Máté oszlopos tagja, énekese, gitárosa. Így a Megasztár versenyzőjét hallhatták már a nyíregyháziak például három évvel ezelőtt nyáron a Kállay Gyűjteményben, ahol Tóth Andi és az Abrakazabra zenekar adott élő nagykoncertet, kísérték Horváth Charliet a főtéren, de a Retro Fesztiválon is felléptek már, a mátészalkaiak pedig az LGT sztárjai között fedezhették fel Gudics Mátét. Közös műsoruk van Nyíregyháza szülöttével, Szakos Andival is, aki a Megasztár 2. helyezettje volt 2012-ben.

A karcos hangú megasztáros versenyző a legutóbbi élő adásban a nyíregyházi Balogh Rebekával énekelt duettet, ami után Marics Peti igen meglepő kijelentést tett. Elmondta, hogy az már egyértelmű, hogy az egyik nagy kedvence Rebeka, de ki kell térnie Mátéra. Az első show-nál még várta Marics Peti, hogy miért is van a Megasztárban helye a kétgyermekes családapának, de most bebizonyította, hogy igenis az egyik legesélyesebb versenyző. Marics Peti úgy fogalmazott: eszméletlent ment megint Máté, most tényleg felkerült egy olyan polcra a fejében, hogy itt egy újabb Megasztár esélyes.