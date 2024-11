A novemberbe is átcsempészte a Halloween érzését.

Opitz Barbi legújabb képe az Instagramon igencsak látványosra sikeredett. Joker párjaként ismert Harley Quinn-nek öltözött és a ruha mellett Barbi a fejfedőt sem hagyta figyelmen kívül, és a lángvörös, színes kontaktlencsék feleltek azért, hogy a gonosz bohóclány képében hiteles legyen. Jövőre is biztos valami izgalmas és sok darabból álló ötlettel rukkol elő az énekesnő. A rajongók gyakran követelik tőle, hogy indítson OnlyFans oldalt, ahol többet is megmutathatna magából, ettől azonban Barbi vonakodik. Szeretné, ha csak szakmai szemmel néznének rá az emberek. Mindazonáltal aki szexi, az szexi, és ez ezen a fotón is kitűnik.