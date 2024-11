Ilyen egy rohadt jó duett! – summázta véleményét Balogh Rebeka és Gudics Máté közös produkciója után Caramel. A Megasztár harmadik élő show-jában minden versenyző kétszer lépett színpadra, szólóban és párban, így a zsűri is kétszer értékelt. Rebeka és Máté múlt vasárnap Balázs Fecó Ez a csönd éve volt című dalát adta elő, és a hatás nem maradt el.

Megasztár: Balogh Rebeka minden héten megmutatja személyisége és tehetsége egy új oldalát

Fotó: TV2

Megasztár: megrendítően emberi duett

Marics Peti szemébe könny gyűlt, és bár többször hangsúlyozta, hogy a Megasztár nyíregyházi versenyzője az egyik kedvence, úgy érezte, ez a duett is kellett ahhoz, hogy Gudics Máté igazán megérkezzen számára a műsorba. Caramel azt emelte ki, hogy a páros mindkét tagja először énekelt magyarul, amihez Rúzsa Magdi hozzáfűzte, hogy sokkal jobban megérinti az embereket, ha az anyanyelvén szólnak hozzájuk, és a produkció fényében ez rá is teljes mértékben igaz. „Megkockáztatom, hogy a két legjobb énekes állt itt előttünk” – jegyezte meg elismerően. Papp Szabi az előadás erejét és szenvedélyességét emelte ki, míg Marsalkó Dávid pedig azt ajánlotta, gondolkodjanak el egy duettlemezen. A zsűri pozitív értékelése után nehezen találták a szavakat Rebekáék, akik nagyon élvezték a közös munkát.

Nem hajlandó tutira menni

Balogh Rebeka szólóban a Paramore zenekar Misery Business című dalával szakította be az ajtót. A pörgős rockslágerben a Megasztár nyíregyházi versenyzője eddig ismeretlen arcát ismerhette meg a zsűri és a közönség. Rebeka tombolt a színpadon, szétrúgta a díszletet, aztán maga ült a dobok mögé. Eszméletlen volt – és persze megosztó, aminek az ítészek hangot is adtak. Rúzsa Magdi és Papp Szabi szerint rossz oldaláról közelítette meg a dalt, annyi mindent akart mutatni közben, hogy elveszett a részletekben. „Ez csak akkor működik, ha beleszakadsz, ha meghalsz a színpadon” – mutatott rá a szintén nyíregyházi rocker. Caramelben azonban az fogalmazódott meg, hogy bár szereti a díva Rebekát, tetszik neki, hogy soha nem akarja ugyanazt az arcát láttatni és nem hajlandó tutira menni. „Nekem mindig Lady Gaga vagy Madonna ugrik be rólad.” Marics Peti úgy érezte, hogy Rebeka szeretett volna megőrülni, de ez megmaradt próbálkozás szintjén.

A harmadik élő show-ban ismét két versenyzőtől búcsúztak: a nyírbátori Szilágyi Józsefnek és Danyi Róbertnek véget ért az idei Megasztár. Balog Rebeka magabiztosan továbbjutott, így a nyíregyházi tehetséggel ezen a héten is találkozhatnak a tévénézők.