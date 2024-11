Az elmúlt hetekben Balogh Rebeka rendíthetetlen magabiztossággal állt a zsűri, és a folytatásban is szüksége lesz erre az önbizalomra, ugyanis a héten két dallal készülnek az énekesek: egyet szólóban, egyet duettben énekelnek majd. Mindkét produkció merőben más lesz, mint az eddig látottak – árulta el Balogh Rebeka édesanyja, Valéria, s hozzátette: ez kétszer annyi tanulást, gyakorlást és próbát jelent, szóval most sem unatkozott a Megasztár nyíregyházi versenyzője.

Megasztár: Balogh Rebeka tudatosan készült az énekesi pályára

Fotó: TV2

Megasztár – ide kell az eltökéltség

Balogh Rebeka akaratereje és teherbírása azonban legendás. Középiskolai énektanárnője, Bodnár Jánosné Bea azonnal felismerte a 14 éves diáklányban az őstehetséget, rengeteget dolgoztak együtt, méghozzá kifejezetten eredményesen, amit a számos megnyert verseny mellett a 2015-ös LIKE tehetségkutató első helye is bizonyít.

– Negyven évig tanítottam a nyíregyházi Kölcsey-gimnáziumban énektanárként, drámapedagógusként. Iskolai és városi műsorokat szerveztem, kórust vezettem, versenyekre jártunk – ezt azért mondtam el, mert mindebben négy éven át a legnagyobb segítségem és támaszom volt Balogh Rebeka Valéria. Nem csak magánénekes volt, csatlakozott az énekkarhoz, a fellépésekhez, örömmel állt színpadra, amikor tehette, én pedig igyekeztem neki minden lehetőséget megadni – emlékezett vissza a nyugdíjas pedagógus.

– Mindig is volt egyfajta lelki hasonlóság közöttünk, ezért el merte mondani, hogy gyermekkora óta nagyon szeretne énekelni, és a segítségemet kérte a hang- és a könnyűzenei képzésben. Erre azt válaszoltam neki, hogy amit középiskolai énektanárként megtehetek, azt megteszem érte, mert látom, hallom benne az őstehetséget. Egy karácsonyi műsorban állt először színpadra, és szó szerint berobbant a Kölcsey Ferenc Gimnázium művészi köztudatába. Onnantól a diákok és a tanárok is rajongtak érte.

Az egykori énektanárnő kiemelte: Balogh Rebeka hangja adott volt, s bár segített egy kicsit a fejlesztésében, elsősorban a lány önbizalmán kellett dolgozniuk. A Megasztár nyíregyházi versenyzője középiskolásként sorra nyerte a megmérettetéseket, s egyre magabiztosabbá vált. Ebben az időszakban volt a LIKE, amire eleinte nem akart jelentkezni, mondván, esélye sincs a zenei tagozatos iskolák indulóival szemben.

– „Rebeka, te vagy a magyar Adele! Meg fogod nyerni” – bizonygattam neki, és nem túloztam, hiszen az első helyen végzett.