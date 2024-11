Futótűzként terjedt végig az országon Szabó Zsófi táncpartnere, Andrei Mangra botránya, sokáig még a TV2 sikerműsorában, a Dancing with the Stars-ban is kétséges volt a sorsa a verekedésebe és drogügybe keveredett táncosnak. -írta a Borsonline.

Csak élő adásban, a műsor elején derült ki, hogy ideiglenesen Suti András veszi át a helyét a Szabó Zsófi oldalán, azóta pedig már az is hivatalossá vált, hogy táncos számára véget ért az ide évad, és Suti marad a műsorvezető állandó partnere.

Azóta is retteg

A botrány kapcsán a Tények Plusz stábja beszélgetett Andrei Mangrával, amelyből korábban már megosztottak egy részletet. Most pedig már ő sem bírta sírás nélkül, amikor a jövője és Szabó Zsófi is szóba került.

Hazajöttem a rendőrségről, és éreztem, hogy én itt nem tudok maradni, egyáltalán nem tudok maradni. Két napra bepakoltam és elmentem egy hotelbe. A TV2-vel megbeszéltük, hogy szombaton nem fogok szerepelni a műsorban, Zsófi együtt fog táncolni az Andrissal, hiszen a sérüléseim miatt nem voltam egyáltalán olyan állapotban, hogy nézők előtt szerepeljek, táncoljak"

– foglalta össze Mangra a verekedés után történteket, majd azt is elárulta, hogy a következő nap találkozott Szabó Zsófival is, hogy megbeszéljék a folytatást.

Andreai Mangra sírva vallott a jövőjéről

A táncos elmondása szerint itt főleg arra gondolt, hogy a saját lakásában is félt, még az s fél óra is felért számára egy horrorfilmmel, amíg összepakolta a holmiját. Ezt követően hazautazott Nagyváradra, a TV2 is ott kérdezte a történtekről.

Mangra azt is kifejtette, hogy számára az volt a visszalépés legnehezebb része, hogy úgy érezte, ezzel elveszíthet egy barátot Szabó Zsófi személyében.

"Nem akarom azt mondani, hogy a sors eldönti, hiszen a sors döntött most helyettem, és látszik, hogy nem jól döntött. Igen, biztos vagyok benne, hogy a tánc az életem része marad. A szakmai tudásomat nem tudja senki elvenni tőlem. Nehezebb lesz visszaépíteni? Lehetséges, de vissza lehet építeni, az biztos. Lehet, ha nehezebb lesz, akkor értékesebb lesz"

– mondta azzal kapcsolatban, mi lesz a karrierjével ezek után.