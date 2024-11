A Retró Rádió reggeli műsorában sem hagyták szó nélkül a hírt, ami napok óta foglalkoztatja a fél országot, vagyis, hogy Andrei Mangrát szó szerint kipofozták a Dancing with the Stars-ból. Bochkor Gáborék inkább Szabó Zsófi oldaláról közelítették meg az egyébként tényleg drámai helyzetet és a honi rádiózás doyenje csípőből meg is találta a megoldást a színésznő számára. És, hogy mire is kellett megoldást találnia Szabó Zsófinak és a csúnya balhéba és rendőrségi ügybe keveredett Andrei Mangra utódjaként beugró Suti Andrásnak? Nos, nyilván arra, hogy kettejük között még nem tudott kialakulni az a szoros bizalmi viszony, ami elengedhetetlen a táncparketten. És igen, erre talált remekbe szabott megoldást Bochkor Gábor. - olvasható a borsonline.hu oldalán.

– Nehéz helyzet lehet ez Szabó Zsófiéknak, de megvan a megoldás. Inni kell! A bizalmat ugyanis úgy lehet felépíteni, hogy ha csinálnak egy görbe estét. Ezt tudom javasolni Suti Andrásnak és Szabó Zsófinak. Persze senkit nem bíztatok ivásra, hiszen az ugye káros az egészségre, de tény, hogy az alkohol fel tudja lazítani az erkölcsöket.

Ebben a műsorban pedig arról van szó, hogy a pároknak fel kell lazítaniuk az erkölcseiket

– szórta a szentenciát az éteren keresztül Bochkor Gábor.

Hogy végül Szabó Zsófi és Suti András hallgat-e majd az öreg és tapasztalt róka tanácsára, azt nem tudjuk, de annyi biztos, hogy a Dancing with the Stars újsütetű párosának nem lesz könnyű dolga most szombaton a TV2 táncparktején.