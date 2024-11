Már az előválogatóban is felfigyelt a zsűri a nyírbátori énekes különleges hangjára, nem véletlenül juttatták tovább a párbajban az ítészek. Szilágyi Józsefnek akkor még az angol nyelv is nehézséget okozott, de mindent megtesz azért, hogy tökéletes produkcióval álljon az élő show-ban színpadra. Sokan úgy gondolják, hogy bárki megtanulhat profi módon énekelni, azonban ez nem így van.

Szilágyi József, a Megasztár énekese

A nyírbátori énekes, Szilágyi József igazi őserő

Nagy Péter nyíregyházi énektanár is elismerte, hogy érezhető Szilágyi József fejlődése. Van egy nagyon jó hangszíne, zenei tehetsége, viszont ahhoz hogy tökéletes produkciót tudjon nyújtani, nélkülözhetetlen az éneklés különböző technikáinak, a helyes levegővételnek vagy éppen a megfelelő testtartás elsajátítása. Ráadásul minden műfaj másfajta eszközöket kíván, így újabb és újabb fogásokat kell elsajátítania a Megasztár versenyzőjének. – Az emberi hangadó szerv körülbelül 200-féle hang képzésére alkalmas. Ez beszédben is hatalmas változatosságot biztosít, hát még éneklésben, amelynél az emberi hang meghatározó paramétereit – hangszín, hangterjedelem, dinamika – felnagyítva, kiterjesztve használjuk. Ha összehasonlítjuk az előválogatóban előadott Gnarls Barkley Crazy című számát, amiben a nyers erő nyert teret, a második élő show-ban Teddy Swims The Door című dalával, ott már sokkal kifinomultabb, technikásabb az éneklése Józsefnek.

Egyre jobban fel lehet fedezni az énekében rejlő mélységeket, magasságokat, a hangterjedelmét, és ami nagyon fontos még, hogy ha kell, akkor vissza tudja venni a lóerőket, és a finomságra, a dal stílusának megfelelő előadásmódra tud kapcsolni. Nagy fejlődésen ment keresztül, kíváncsian várom, hogy a vasárnapi élő adásban vajon milyen számmal mutatja meg a tehetségét

– mondta a Nyíregyházi Cantemus Kórus hivatásos énekese.

Szilágyi József annyira sokat gyakorol, hogy a Megasztár énektanára is rászólt, mert félt, hogy be fog rekedni. Volt olyan nap, amikor hat órát énekelt. – Nagyon kell vigyázni, hogy ne erőltesse túl a hangszalagjait, mert lehet, hogy pont rosszul fog elsülni a nagy igyekezete. Ráadásul ilyen hideg időben a megfázással is vigyázni kell, az énekeseknek a torkukban van a legnagyobb kincsük – hívta fel a figyelmet Nagy Péter.