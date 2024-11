A harmadik élő show-nak is a továbbjutás volt a tétje, minden versenyző megpróbálta a lehető legjobbat kihozni magából a duett és a szóló éneklés alkalmával is. Szilágyi József először Dányi Róberttel állt színpadra, és Bishop Briggs River című slágerével lepték meg a közönséget és a zsűrit, azonban a nagy áttörés elmaradt.

Dányi Róbert és Szilágyi József

Fotó: TV2/Megasztár

Caramel kezdte az értékelést, és elmondta, hogy összhangban voltak a fiúk, nagyon tetszett neki, hogy két szólamban is mertek énekelni, ugyanakkor nem jött meg az a nagy robbanás, amit már az előző élő show-ban is hiányolt a versenyzőktől. Korrekt szép munkaként aposztrofálta az előadást, de megjegyezte, hogy lehetett volna ebben több is. Papp Szabi kapaszkodást érzett a produkcióban, szerinte nem volt száz százalékos energiabedobás és színpadi jelenlét egyik előadónál sem. Marics Peti tartalékolós megoldásként jellemezte ezt a fellépést, énektechnikailag nehéz belekötni, inkább az energia nem érkezett meg. Szerinte Józsinak testhezállóbb volt a feladat, jobban bele tudta rakni a vehemenciáját, de ő is várta, hogy lerepüljenek a parókák, de nem történt meg. Marsalkó Dávid megvédte az énekeseket, szerint jól állt nekik ez a dal, húzták egymást. Rúzsa Magdi szerint a műsorszám korrekt volt, de az igazi wow-hatás elmaradt.

Szilágyi József egyéni műsorszáma

A szóló produkciójában egy igazi örökzöld slágerrel, Cserháti Zsuzsa Akad, amit nem gyógyít meg az idő című dalával állt színpadra Szilágyi József. Volt, aki szerint kevés volt a lendület, mások szerint viszont pont elég volt. Papp Szabi véleménye az volt, hogy elfáradt a produkció, Marics Peti elmondta, hogy hamis nem volt, de a lendületből mintha vesztett volna az énekes. Caramel rendben találta az előadást, Józsi egy komoly harcosként emlegette, aki baromi jót énekelt. Marsalkó Dávid szerint egyértelmű, hogy a nyírbátori versenyző tud énekelni, a tehetségkutatónak ebben a fázisában ez nem kérdés, itt már inkább a személyiségek harca zajlik. - Te egy nagyon szerethető figura vagy, jól állt ez a dal, laza tudsz lenni, ösztönösen énekelsz. Engem hétről hétre megveszel ezzel a természetességgel, ami benned van - fejtette ki Dávid. Erre reagálva pedig egy kisebbfajta szópárbaj vette kezdetét a zsűriben, mert Papp Szabi még mindig a nagy áttörést, robbanást hiányolta, ahol állva tapsol mindenki. Rúzsa Magdi kijelentette, hogy a szám végére érkezett meg igazán József, szerinte a vége volt a legszebb momentuma ennek a produkciónak. József kapott hideget és meleget is a zsűritől, de egy biztos, hogy a nyírbátori versenyző mindig ezer százalékot szeretne nyújtani. Ezt a kettősséget valószínűleg érezték a nézők is, így a Megasztár harmadik élő show-jának fináléjában Bánsági Petronella és Szilágyi József álltak a színpadon arra várva, hogy kit ment meg a zsűri.

Nagyon nehéz helyzetben volt a zsűri, hiszen óriási utat járt be mind a két énekes, de dönteniük kellett: Rúzsa Magdi Józsira szavazott

Papp Szabi és Marics Peti Nellire

Marsalkó Dávid is Józsit szerette volna a következő adásban látni

Caramel voksa döntött: Nelli mehetett tovább.

Szilágyi József számára véget ért a dal, hálálkodva, jókívánságokkal búcsúzott a műsorból, elmondta, hogy már elfáradt, amit jelzett is a vezetőségnek. – Szeretnék már haza menni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jól éreztem magam – mondta József, és sok sikert kívánt a többi versenyzőnek.