Vasárnap este a Megasztár harmadik élő adásában újra eldől, hogy kik nyűgözték le a zsűrit és a közönséget a produkciójukkal. A tehetséges versenyzők között szurkolhatunk a nyíregyházi Balogh Rebekának, és a nyírbátori Szilágyi Józsefnek is. Mindketten brillíroztak idáig adásról adásra, Józsefnek Nyírbátor főteréről is üzentek a rajongók.

Varga Eszter is szurkol Szilágyi Józsefnek

Fotó: Bozsó Katalin

Nagyon büszkék Szilágyi József rajongói

Milák Lászlóné a lányával sétált Nyírbátorban, és örömmel mesélte el, hogy minden adást megnéznek amióta megtudták, hogy helyi énekes is szerepel a műsorban. – Nagyon meg vagyunk elégedve a teljesítményével, fantasztikus hangja van! Minden műfajban tetszik amit énekel. A rokonunk baráti köréből régről ismerjük is, úgyhogy nagyon szurkolunk neki – mondta Milák Lászlóné.

Kovács József csak ritkán tévézik, de pont amikor bekapcsolta múlt vasárnap, látta, hogy nyírbátori srác énekel.

Előtte nem is tudtam, hogy a Megasztárban ilyen helyi tehetség szerepel. Most már biztos, hogy követni fogom, ha mást nem visszanézem az adást, mert pont abban az időben pingpong edzésem van.

- mondta Kovács József, és hozzátette: ha későn ér haza, megkéri a családját, hogy ne árulják el, hogy ki esett ki, szeretné újranézni és végigizgulni a Megasztár adását.

– Büszkék vagyunk rá, hogy nem szégyelli a származását, nagyon sokat dolgozott, hogy idáig eljusson. Példát mutat mindenkinek, és megmutatja, hogy a cigányságban is vannak nagyon tehetséges emberek, akik még sokra vihetik. Józsi nagyon sokat tett azért, hogy tovább jutott az élő adásban, és a héten is biztos vagyok benne hogy rengeteget készült a produkciójára. A mostani fiataloknak is azt üzenem, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy elérjék a vágyaikat. Örömmel fogjuk nézni a vasárnapi adást, mert megérdemli mindazt, amit elért. Az egész család össze fog gyűlni, és együtt szurkolunk majd neki – mondta Varga Eszter, és ő is csatlakozott a nyírbátori főtéren a helyiekhez, és együtt üzenjenek Józsinak.