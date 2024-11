Szexi pompomlányként varázsolt el mindenkit a Dancing with the Stars legutóbbi adásában Szabó Zsófi, amelyben a családtagok is a táncparkettre léptek. A gyönyörű műsorvezetőhöz az unokahúga, Anna csatlakozott, és egy igazán vidám, egyben tüzes produkciót adtak elő, mialatt falatnyi ruhájukkal is levették a lábáról a közönséget. - olvasható a metropol.hu oldalon.

Tüzes produkció falatnyi ruhában Szabó Zsófitól

A csinos műsorvezetőnő később a közösségi oldalán is megosztott néhány fotót az aprócska felsőből álló fellépő ruhájában, a rajongóit pedig ezúttal is lenyűgözte a látvány... Noha egy kifogás azért akadt.

Szuper, de egy egész alakost megnéznék!

- jegyezte meg az egyik kommentelő Instagramon, az elragadtatott hozzászólások közepette.

Igazán nagyon szép szemek!

- bókolt az egyik követő.

Kedves Zsófi! Maga egy fantasztikus NŐ. Családanya, műsorvezető és fenomenálisan jó táncos. Imádom, csak így tovább!

- áradozott egy másik lelkes rajongó.

