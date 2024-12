Bulvár 8 perce

Dupla kebeljogarral ural le a vármegye legszexibb, ébenfekete hajkoronás úrnője!

A szabolcsi kötődésű sztár, Opitz Barbi a TikTok csatornáján két igen meglepő videót is posztolt! Micsoda? Barbi fekete hajjal? Parókáról lehet szó, vagy befestette a haját? Akárhogy is, Barbi így is irtózatosan szép.

Forrás: TikTok

