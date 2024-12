Érdemes nyomon követni a Megasztár és a versenyzők közösségi oldalait, mert valódi kincsekre bukkanhatunk. Az Instagramon és a TikTokon például fut egy játék: a követők ajánlhatnak dalokat, és amelyekre a legtöbb szavazat érkezik, azokat előadják az énekesek. Balogh Rebeka Valéria felhívására is rengeteg komment érkezett, ezért két „extra produkcióval” is megörvendeztette a rajongóit.

Megasztár: Balogh Rebeka Valéria a múlt héten rockerré változott a színpadon, közösségi oldalain a legnagyobb dívák dalaival kápráztatta el a rajongóit

Megasztár a kamerák előtt és otthon is

A Megasztár nyíregyházi versenyzője bebizonyította, hogy középiskolai énektanára nem túlzott, amikor a magyar Adele-nek nevezte. Az Emmy-, Oscar-, Golden Globe- és Grammy-díjas angol sztár egyik legnépszerűbb dalát, a Rolling In The Deep-et hallhatjuk a feldolgozásában. Ha valamitől, hát ettől biztosan lúdbőrözne a zsűri egyetlen női tagja, Rúzsa Magdi, de Papp Szabi, Caramel, Marics Peti és Marsalkó Dávid karján is égnek állna minden szőrszál!

De hogy a Lana Del Rey-fanok se legyenek csalódottak, saját social media felületein osztotta meg az amerikai énekesnő Summertime Sadness című dalának Balogh Rebeka-féle változatát. Mindkét sláger érezhetően közel áll a szívéhez.

Balogh Rebekának továbbra is szüksége van a támogatásra a negyedik élő show-ban. Egyvalami azonban biztos: ha vasárnap este csak fele olyan jól énekel majd, mint a megosztott videókon, senki nem állíthatja meg.