Szabó Zsófi kisfiát alig ismertük meg – rengeteget nőtt a kis Mendel

Szabó Zsófi már hosszú évek óta a hazai televíziózás megkerülhetetlen alakja, aminek az is a velejárója, hogy mindenki kíváncsi a magánéletére, különösen, ha pasiügyekről van szó. –írja a Borsonline

Forrás: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A szőke műsorvezető mindig figyelt arra, hogy megóvja kisfiát a nyilvánosságtól, ezért csak ritkán oszt meg róla képeket a közösségi médiában, és akkor is ügyel arra, hogy ne látszódjon az arca. Épp ezért számít különleges pillanatnak, amikor a követők egy-egy fotón keresztül bepillantást nyerhetnek a kettejük szoros kapcsolatába. Most is így történt: A Nagy Duett ítésze több képet is megosztott Mendelről, aki látványosan sokat nőtt az utóbbi időben.

