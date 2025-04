Elképesztő bejelentést tett legújabb Instagram-posztjában Vasvári Vivien. A Sztámami már egy ideje Miamiban tölti mindennapjait, és régóta ismert, hogy harmadik gyermekét is az Egyesült Államokban szeretné világra hozni – ahogyan előző két fiánál is tette. Nemrég elárulta, hogy már a terhessége 38. hetében jár, tehát a nagy pillanat már a küszöbön áll. Most azonban újabb részletek derültek ki, amelyek alapján még ennél is hamarabb megérkezhet a baba – olvasható a borsonline.hun oldalon.

Napok kérdése és itt a baba: dögös képekkel üzent Vasvári Vivi

A négyszeres anyuka hamarosan újabb taggal bővülő családja érkezését egy különleges kismamafotózással ünnepelte meg. A fotósorozat közzététele mellett azt is elárulta követőinek, hogy már csak néhány nap van hátra a szülésig – a kis jövevény tehát már nem sokáig marad odabent.

Habár korábban már megosztottam pár terhespocakos fotót, így, hogy kisfiunk csupán pár napra van az érkezésétől, meg akartam osztani pár különleges pillanatot még erről a különleges útról, a terhességemről

– közölte Vivien, aki ezután hálát adott a varázslatos fotós csapatnak, akik segítettek neki megörökíteni az egészet.

Bejegyzése végét pedig már kisfiának szánta: